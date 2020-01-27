الحصيني يحدد موعد تراجع حدة موجة البرد الشديدة

توقع الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني، أن تخف موجة البرد الشديدة الحالية، مع بقاء الأجواء الباردة في الليل والصباح الباكر، بداية من الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أن ذلك يتزامن مع دخول «شباط الثاني» بداية من الثلاثاء.

وفي تغريدة له عبر «تويتر»، قال الحصيني: الشتاء ينتهي في ١٢/٧/١٤٤١هـ.. ومن المتوقع أن يخف البرد الأربعاء، مع ارتفاع درجات الحرارة بنحو 3 ـ 5 درجات عما كانت عليه اليوم الأحد».

وأوضح الحصيني، أن «شباط ثاني»، يبدأ من بعد غد الثلاثاء، وفيه تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، لافتًا إلى أنه أفضل وقت لزراعة البرسيم والبطيخ والقطن، كما تُنقل فيه فسائل النخيل.

وأِشار الحصيني، إلى أن «شباط الثاني» هو «الطالع الخامس من طوالع الشتاء»، وخلال أيامه الثلاثة الأخيرة، تصلح زراعة جميع الأشجار، فيما تحدث الحصيني عن «طالع البلدة» مشيرًا إلى أنه عبارة عن «ستة كواكب مستديرة خفيفة.. أوله محرق وآخره مورق». على حد تعبيره.

وأِشار الحصيني، إلى أنه في «طالع البلدة» يشتد البرد، خاصة إذا ما هبت رياح سيبرية أو قطبية، مدللًا على ذلك بقول العرب: «اذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، واكلت القشدة، واخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده».

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وتوقع الحصيني، أن تخف موجة البرد الشديدة الحالية، مع بقاء الأجواء الباردة في الليل والصباح الباكر، وذلك بداية من الأربعاء المقبل، فيما لفت الحصيني، إلى اعتدال الطقس نهارًا على (الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية).

وأشار الحصيني، إلى أنه سيصاحب دخول «البلدة» نهاية هذا الأسبوع حالة ممطرة على أجزاء من مكة (خاصة مرتفعاتها)، والباحة وعسير وجازان، وقد تمتد تلك الحالة إلى نواحي الوسطى بشكل أقل.

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