سيطرت على أخبار العالم هذا الصباح، العديد من الأحداث المتسارعة، أهمها تطورات فيروس كورونا الجديد، الذي يزداد شراسة كل يوم، إضافة لقصف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وجاءت أهم أحداث العالم هذا الصباح كالتالي:

ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 80 شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى 80 شخصًا على الأقل، وارتفاع حالات الإصابة إلى 2744 شخصًا.

سقوط عدد من المصابين في قصف السفارة الأمريكية ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء أمس الأحد، بأن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، مبينًا أنه لم تعرف جنسياتهم حتى الآن.

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الصين ثاني أكبر منتج للأسلحة بعد الولايات المتحدة

قال معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري)، اليوم الاثنين، إن الصين هي ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث حققت أربع شركات أسلحة، مبيعات كافية لتصنيفها بين أكبر 20 بائعًا للأسلحة في العالم.

الجيش الليبي يتمسك بالحل العسكري

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأحد، إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، بسبب وجود الميليشيات الإرهابية، ولن نتراجع عن مكتسباتنا في العاصمة الليبية طرابلس.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 44 قتيلًا

قالت خدمات الطوارئ في البرازيل مساء أمس الأحد، إن الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية في ولاية ميناس جريس البرازيلية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصًا.