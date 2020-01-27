ولي عهد دبي يغادر الرياض

غادر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؛ الرياضَ عقب حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوبٌ عن المراسم الملكية. اقرأ ايضا : خادم الحرمين يصل مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خادم الحرمين الشريفين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. الأحد

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