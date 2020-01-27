كيف يغير المستفيد في «حساب المواطن» المستندات المنتهية بالجديدة؟

يستطيع كل مستفيد من برنامج «حساب المواطن»، تغيير بعض المستندات في البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويساعد الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج في تسهيل عملية التسجيل والتغيير في المرفقات التي يتم رفعها حسب المتغيرات التي تطرأ على المستفيد، وذلك بتغيير أي مرفق قيد الانتهاء ورفع الجديد.

ويتميز موقع برنامج دعم «حساب المواطن» بالمرونة؛ حيث يمكن الدخول عبر الرابط التالي برنامج دعم حساب المواطن

واتباع هذه الخطوات (يتم الدخول على الرابط ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم إدارة المرفقات، ثم يتم حذف الملف منتهي الصلاحية، سواء كان صورة، أو مستندًا، ثم يتم رفع المستند الجديد، والضغط على حفظ).

ويعمل برنامج دعم حساب المواطن حسب رؤية المملكة 2030 في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطن ومنها برامج الدعم ضد غلاء المعيشة لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.