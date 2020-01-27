السعودية اليوم / محافظ رياض الخبراء يدشن حملة "عزيمة وطن" للتوعية بأضرار المخدرات



رياض الخبراء 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

دشن محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان، أمس، برامج وفعاليات حملة " عزيمة وطن "، بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات، التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاقها في مدن ومحافظات منطقة القصيم، بحضور المشرف على الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم العقيد خالد الحنتوشي، وعدد من مديري ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة.

وافتتح المحافظ المعرض الخاص بالتوعية بمخاطر وأضرار المخدرات، الذي يستمر خمسة أيام بمشاركة عدد من القطاعات كما يتم إقامة محاضرات توعويه عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لطلاب المدارس ومرشدي ومرشدات المدارس وموظفي الدوائر الحكومية وتنظيم زيارات لطلاب المدارس لتعريفهم وتثقيفهم وتعديل المفاهيم الخاطئة عن هذه الآفة القاتلة، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج والأنشطة التوعوية التي تقدم للزوار.

// انتهى //

10:12ت م

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