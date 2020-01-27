السعودية اليوم / نائب الرئيس الإندونيسي يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا



جاكرتا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

استقبل دولة نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور معروف أمين في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء نائب السفير يحيى القحطاني، وعدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية .

// انتهى //

10:04ت م

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