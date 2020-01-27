السعودية اليوم / 180 طالب وطالبة يشاركون في برنامج سفراء الوسطية المنعقد في المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

تنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالتعاون والشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومؤسسة بن محفوظ الخيرية غداً، برنامج سفراء الوسطية بدورته الرابعة، بمشاركة 180 طالب وطالبة من 30 جامعة وكلية سعودية، وذلك ضمن مبادرة "خير أمة".

وحرصت جامعة طيبة على ربط فعاليات البرنامج الذي يهدف إلى نشر مفهوم الوسطية والاعتدال بين الطلبة وشحذ طاقاتهم وقدراتهم للعطاء وتقديم مبادرات تسهم في تعميق مفهوم الوسطية لديهم، وتعزيز مبدأ الولاء والانتماء لوطنهم وولاة أمرهم، ومبادراته ومنتجاته ومخرجاته برؤية المملكة 2030، من خلال تضمين محاور الرؤية وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي كمحتوى للبرنامج كاملاً ليصبح نموذجاً وسطياً رائداً لطلبة الجامعات

// انتهى //

09:47ت م

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المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واستنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالتعاون والشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومؤسسة بن محفوظ الخيرية غداً، برنامج سفراء الوسطية بدورته الرابعة، بمشاركة 180 طالب وطالبة من 30 جامعة وكلية سعودية، وذلك ضمن مبادرة "خير أمة".وحرصت جامعة طيبة على ربط فعاليات البرنامج الذي يهدف إلى نشر مفهوم الوسطية والاعتدال بين الطلبة وشحذ طاقاتهم وقدراتهم للعطاء وتقديم مبادرات تسهم في تعميق مفهوم الوسطية لديهم، وتعزيز مبدأ الولاء والانتماء لوطنهم وولاة أمرهم، ومبادراته ومنتجاته ومخرجاته برؤية المملكة 2030، من خلال تضمين محاور الرؤية وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي كمحتوى للبرنامج كاملاً ليصبح نموذجاً وسطياً رائداً لطلبة الجامعات السعودية // انتهى //09:47ت م0022

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