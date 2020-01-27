السعودية اليوم / منغوليا تغلق المدارس والمعابر الحدودية مع الصين وسط مخاوف من انتشار كورونا



أولان باتور 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أغلقت منغوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الصين.

وذكرت وكالة أنباء مونتسامي أن المدارس ورياض الأطفال والجامعات في منغوليا ستغلق ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

ولم يتم حتى الأن الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في منغوليا، لكن الحكومة تعد أنها معرضة لخطر كبير من انتقال العدوى من جارتها الجنوبية.

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