السعودية اليوم / أستراليا تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا



كانبرا 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أعلنت كبيرة مسؤولي الصحة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كيري تشانت تشخيص إصابة امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بفيروس كورونا الجديد، حيث قدمت إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية.

وبهذه الحالة يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 5 أشخاص 4 منهم في ولاية نيو ساوث ويلز وحالة واحدة في ولاية فيكتوريا.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت في تصريح اليوم: إن أستراليا في هذه المرحلة لن تعلق الرحلات القادمة من الصين، مضيفًا أن المسؤولين التقوا بمسافرين في رحلات أثناء قدومهم وقدموا معلومات طبية لهم.

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