

المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا، تستمر حتى الساعةالسابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

//انتهى//

08:42ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.