شكرا لقرائتكم الأرصاد : غبار المدينة يتواصل حتى السابعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-27 متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاطًا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر والعلا، تستمر حتى الساعةالسابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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