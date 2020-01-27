عروض طيران ناس تدخل حيز النفاذ الأربعاء

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن تدخل عروض طيران ناس حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من فبراير 2020.

وكانت طيران ناس حددت المدة الزمنية للحجز، بداية من يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 وحتى يوم 31 ديسمبر 2019 على أن تكون فترة السفر من 1 فبراير إلى 15 إبريل 2020. .

وأتاحت طيران ناس لضيوفها الحجز عبر الموقع الإلكتروني هنا، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعيًّا إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 48 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نموًّا مطردًا خلال السنوات الـ12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.

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