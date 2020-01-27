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المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الأولى من الشعير هذا العام بوزن 900,000 طن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 900,000 طن من الشعير، موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا، والتي تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020.

وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح له اليوم، أنه دعيت 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، والمؤهلة، تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 9 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

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وبين أن الشحنات توزعت على موانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر بواقع 11 شحنة كميتها 660,000 طن، وموانئ السعودية المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات، كميتها 240,000 طن، وذلك للتوريد خلال الفترة من مارس - أبريل 2020.

وأفاد المهندس الفارس بأن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، لافتا إلى أن تعاقدات المؤسسة خلال العام الماضي 2019 بلغت نحو 5.3 ملايين طن.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الالكتروني من خلال الرابط التالي: .http://www.sago.gov.sa/Import/Barely