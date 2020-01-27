السعودية | “الجمارك”: تصريح نائب المحافظ غير دقيق.. 50 علبة سجائر مسموح بها لكل مسافر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الجمارك”: تصريح نائب المحافظ غير دقيق.. 50 علبة سجائر مسموح بها لكل مسافر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:31 صباحًا, 27 يناير 2020 م
المناطق - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للجمارك أن ما ورد على لسان سليمان التويجري نائب المحافظ للشؤون الأمنية والتعاون الدولي حول السماح للمسافرين الأفراد القادمين عبر المنافذ السعودية بإدخال 100 علبة سجائر خاضعة للرسوم غير دقيق، مؤكدة عدم دقة المعلومات التي صرح بها نائب المحافظ أمس.
وبينت أن الكمية المسموح بها 50 علبة سجائر لكل مسافر. وقالت في توضيح اليوم، إن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين (18 عاما) والمعفاة من الرسوم الجمركية 200 سيجارة بواقع “كرز” واحد فقط، مشيرة إلى أنه تم السماح مؤقتا باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة ( ما يعادل 5 كرز).
وأضافت ” ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى ( المعسل 500 جرام، والسيجار 24) وما زاد عن هذه الكمية لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل بذلك مؤقتا حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص الدخان الجديد.
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