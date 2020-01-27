قبل كوبي براينت .. رياضيون قضوا في حوادث تحطم طائرات

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - ميادة السيد

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، البالغ من العمر 41 عامًا، مصرعه يوم أمس، إثر تحطم طائرته الخاصة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأمر الذي أحزن الكثيرين، بل وذكَّر بعضهم بحوادث الطيران الأخرى التي فقد فيها رياضيون حياتهم، فبراينت لم يكن الوحيد الذي تعرض لهذه المأساة.

النجم الأرجنتيي إيميليانو سالا

رحل لاعب كارديف سيتي الويلزي، عن عالمنا في يوم 21 يناير من عام 2019، وذلك بعدما تحطمت الطائرة التي كان على متنها في بحر المانش، حيث كان في طريقه من فرنسا إلى ويلز، لبدء رحلته مع فريقه الجديد كارديف، بعدما انتقل إليه من فريق نانت، في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.

نادي تشابيكوينسي البرازيلي

تحطمت طائرة فريق تشابيكوينسي البرازيلي، في شهر نوفمبر من عام 2016، أثناء سفره لمواجهة نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة سود أميريكانا، وتسب الحادث في وفاة 71 شخصاً من أصل 77 كانوا على متن الطائرة، وكان هناك 19 لاعباً من بين المتوفين.

تحطم طائرة منتخب زامبيا

تحطمت طائرة المنتخب الزامبي في يوم 27 أبريل من عام 1993، حيث كان في طريقه إلى السنغال لخوض المباراة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1994 بأمريكا، وتسبب هذا الحادث في وفاة 22 لاعباً.

تحطم طائرة كلورفول الهولندي

تحطمت طائرة الفريق الهولندي عام 1989، في مدينة باراماريبو في سورينام، وراح ضحيتها 176 شخصًا، من بينهم 15 لاعبًا من الفريق.

تحطم طائرة أليانزا ليما البيروفي

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وقعت هذه الكارثة في اليوم الأول من شهر ديسمبر من عام 1987، بالقرب من مدينة ليما في بيرو، وراح ضحيتها 14 لاعبًا من الفريق.

تحطم طائرة باختاكور طشقند من أوزبكستان

تحطمت الطائرة في مدينة دنيبرو، في شهر أغسطس من عام 1979، وراح ضحيتها 178 شخصاً، من بينهم 17 لاعباً من الفريق.

نادي جرين كروس التشيلي

تحطمت طائرة النادي التشيلي عام 1961، بالقرب من مدينة ييكو وراح ضحيتها 8 لاعبين من الفريق.

مانشستر يونايتد

تحطمت طائرة النادي الذي كان يعد الأغنى في العالم حينها، عام 1958، بالقرب من مدينة ميونخ الألمانية، وراح ضحيتها 8 لاعبين، و3 من أعضاء الجهاز الفني.

تورينو الإيطالي

تحطمت طائرة الفريق الإيطالي عام 1949، بالقرب من مطار تورينو، وراح ضحية الكارثة 23 لاعباً من الفريق.

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