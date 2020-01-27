العزعزي مستشاراً في مجلة البحوث الإعلامية

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2020-01-27 متابعات الخليج 365 - الرياض قررت كلية الإعلام في جامعة الأزهر الشريف تعيين أستاذ الإعلام بجامعة أم القرى البروفيسور وديع العزعزي ضمن الهيئة الاستشارية لمجلة البحوث الإعلامية وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن الجامعة. يذكر أن البروفيسور العزعزي أصدر عدة كتب إعلامية منها الإعلام الجديد مفاهيم ونظريات وكتاب الشائعات وشبكات التواصل الاجتماعي، ونشر العديد من البحوث العلمية، وأشرف وناقش عشرات الرسائل لطلاب الماجستير في عدة جامعات هي جامعة أم القرى وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الأهلية بالبحرين، وترأس لجنة الدراسات العليا بقسم الإعلام، وعضو لجنتي الترقيات والدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية، وعضو هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى سابقاً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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