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شكرا لقرائتكم ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 80 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
في 11 دولة حتى الآن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصدرت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني بيانًا على موقعها الإلكتروني، أعلنت خلاله أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الإقليم، وصلت إلى 80 حالة، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2300.
ونشر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال خلالها إنه في طريقه إلى العاصمة الصينية بكين، من أجل إجراء محادثات مع المسؤولين وخبراء الصحة، حول تفشي الفيروس الجديد.
وأضاف في تغريدته: ” أرغب أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية في فهم آخر التطورات عن الفيروس، وأن نعزز شراكتنا مع الصين من أجل توفير مزيد من الحماية ضد تفشي الفيروس”.
يذكر أن الصين اتخذت تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا الجديد، منذ يوم الخميس الماضي، حيث فرضت حجراً صحيا على مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين.
ووصل الفيروس حتى الآن إلى 11 دولة منهم عدة دول أسيوية، كما تم تسجيل حالات إصابة به في الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وكندا وفرنسا، كما تجري بريطانيا الفحوصات اللازمة لعدة أشخاص مشكوك في إصابتهم به.
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