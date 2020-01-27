ترامب وأوباما ينعيان الأسطورة كوبي براينت kobe bryant

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

في واحد من المواقف التي تجمعهما، نعى كل من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما أسطورة كرة السلة اللاعب كوبي براينت kobe bryant الذي توفي في حادث تحطم مروحية.

وقال ترامب : “تشير التقارير إلى مقتل كوبي براينت kobe bryant أسطورة كرة السلة وثلاثة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا، هذا خبر مؤلم!”.

أما باراك أوباما فقال : “كوبي كان أسطورة داخل أرض الملعب، وكان في صدد بدء المرحلة الثانية من حياته المهنية. خسارة جيانا (بنت كوبي) مؤلمة أكثر لنا نحن كأهل. أنا وميشيل نرسل الحب والصلوات لفانيسا (زوجة كوبي) وكل عائلة براينت في هذا اليوم المشؤوم”.

من هو كوبي براينت ؟

يعد كوبي براينت kobe bryant واحداً من أساطير كرة السلة، حيث حقق خمسة ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد 33643 نقطة.

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وبعد حصده الكثير من الجوائز الفردية والألقاب في دوري NBA حصل الأسطورة براينت على جائزة “أوسكار” عن فيلم اعتزاله القصير “عزيزتي كرة السلة”، والذي عُرض في يوم اعتزاله اللعب مع فريق ليكرز، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها عام 2015.

وبات براينت أول بطل رياضي ينال جائزة في حفل “الأوسكار”، ليدخل التاريخ مجدداً من أوسع الأبواب وهذه المرة في حفل جوائز “الأوسكار”.

وأودت كارثة تحطم المروحية بحياة كوبي براينت بعد ساعات فقط من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري NBA.

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