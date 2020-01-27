أمريكا تطالب العراق بحماية سفارتها في بغداد

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، السلطات العراقية، بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، الموجودة على أرضها، وذلك بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأمريكية ببغداد.

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وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بياناً قال خلاله: “ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها وحماية منشآتنا الدبلوماسية”.

وكانت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء الأحد، سقطت داخل حرم السفارة الأمريكية مباشرة، أصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، وتسبب في إصابة شخص واحد على الأقل.

وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية خلال العدة أشهر الأخيرة، ولكن هجوم أمس يعد الثاني خلال أسبوع واحد، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة.

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