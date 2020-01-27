فيديو حفل طلاق أميرة الناصر يستفز السعوديين

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر هاشتاق ” حفل طلاق أميرة الناصر”، قائمة الأكثر تداولًا في موقع تويتر، بالمملكة، وذلك بعدما أعلنت المشهورة على سناب شات، أميرة الناصر، خبر طلاقها، وظهرت في مقطع فيديو نشرته على حسابها وهي تحتفل بالطلاق.

وقالت أميرة التي ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترتدي فستاناً أبيض، إنها ترتدي فستاناً من تصميم المصمم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

وأضافت أنها قامت بذلك حتى تثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان غالياً، وأنه يجب اعتبار هذا الشخص ميتاً فور الطلاق، مؤكدة أنها لا ترغب في رؤية طليقها لا في الدنيا أو الآخرة.

كان خبر طلاق أميرة صدمة للكثيرين، وخاصة أنها كانت تجمعها قصة حب كبيرة بزوجها، ولجأ الكثيرون إلى موقع تويتر لإبداء رأيهم في إقامتها حفلاً للاحتفال بطلاقها، فمنهم من تعاطف معها، ومنهم من هاجمها لأنها لم تحترم انتهاء تلك العلاقة، في حين رأى البعض أنها فعلت ذلك للحصول على المزيد من الشهرة.

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وغرد عبيد الخالدي قائلاً :” الطلاق أبغض الحلال والبعض جعله مناسبة سعيدة، مهما كان الاختلاف والأسباب الرقي مطلوب بعد الانفصال، من المعيب جداً إظهار للناس أن الطرف الآخر هو السبب، أجمل رد وعبارة عن هذا الوضع يكتفى بقول لم يكتب النصيب والتوافق بيننا، والله يكتب السعادة للجميع”.

وقال محمد: “في قديم الزمان كان الطلاق حزناً، في هذه الأيام صار الطلاق فرحة”.

وغرد يحيى: ” الله يعوضها بس عيونها فضحتها”، في إشارة إلى الحزن الذي بدا واضحاً على عيونها في الفيديو.

وقالت نهى الزهراني: “يا عمري عيونها فضحتها على العموم انبسطي واطلعي، يروح واحد يجي ألف غيره، لا تضايقي نفسك والله يعوضك باللي أحسن منه”.

بينما غرد ظافر الشيبان: ” تخلف لأجل البحث عن الشهرة، قيمة التاق أغلى من الفستان”.

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