مستثمر خليجي يسأل عن مئات ملايين الدولارات المودعة في “مصرف لبنان”.. فيتلقى رداً صادماً

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وجّه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور سؤالا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مصير أمواله وأموال المستثمرين العرب المودعة لدى المصرف، بعملة الدولار، وعن إمكانية سحبها أو تحويلها خارج لبنان.

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وأوضح في مقطع فيديو أن الأمر يتعلق بمئات ملايين الدولارات المودعة في المصرف، متسائلا عما إذا كان هناك خطر أو ضرر على الأموال، أم يمكن استثمارها أو تحويلها، أو إبقاؤها لتنفع اللبنانيين، مشيرا إلى أنه شاهد محللين اقتصاديين على التلفاز يرعبون المستثمرين بحديثهم.

وصُدم المستثمر برد حاكم مصرف لبنان بأنه لا يمكن للمصارف اللبنانية أن تحوّل للخارج أي أموال أودعت فيها من الخارج بعد يوم 17 نوفمبر الماضي، وأن سياسة المصرف تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين.

وأضاف أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الخصم من الإيداعات..، وأن المصرف يوفر الليرة والدولار بشرط عدم تحويل الدولارات إلى الخارج، كما يمكن انتقال الودائع بحرية داخل لبنان.