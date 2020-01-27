“أستاذ عقاقير”: 5 أعشاب تساعد في مجابهة الفيروسات

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أوضح أستاذ في العقاقير الطبية أنه توجد أعشاب طبيعية، من شأنها رفع الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ومجابهة الفيروسات الموسمية، والقضاء عليها.
وأوصى أستاذ علم العقاقير، أ. د. جابر القحطاني، لمجابهة الفيروسات الموسمية باستخدام حشيشة القنفذ المعروفة بتعزيز الجهاز المناعي، ومكافحة الفيروسات، وبالأخص فيروسات الإنفلونزا الموسمية. ويمكن كذلك استخدام فيتامين (ج) المستخلص من الحوامض، مثل الليمون والبرتقال، وكذلك الفلفل الأحمر والبروكلي. مشيرًا إلى أنه وجد أن البيلسان الأسود الموجود على هيئة مستحضر مقنن يساعد في القضاء على فيروس الإنفلونزا الموسمية.
وأضاف بأن نبات المليسة كذلك يلعب دورًا في علاج فيروس الإنفلونزا الموسمية، إضافة للثوم الذي يقضي على كثير من الفيروسات..، وبالأخص فيروسات الزكام والإنفلونزا، ويساعد في رفع الجهاز المناعي.
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