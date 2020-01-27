أبوظبي تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة

︎ : . أكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة، عبدالرحمن بن محمد العويس؛ خلوّ دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد. وأوضح العويس خلال ترؤّسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.





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