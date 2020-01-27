تركي مطر ومريم الشمري.. جسَّدا ملحمة إنسانية في إنقاذ حياة مصابي حادث سير بحفر الباطن

كرّم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، ظهر الأحد، في مكتبه بالمحافظة، المواطنين تركي مطر الحنيني، ومريم رفاع الشمري.

وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، كرّم المحافظ، المواطنين الاثنين، على جهودهما النبيلة والإنسانية، وتقديرًا لمساهمتهما في إنقاذ حياة المصابين الذين تعرضوا لحادث سير على طريق (حفر الباطن ـ أم عشر)، وتقديمهما الإسعافات الأولية، وتخفيف مضاعفات الإصابات، وإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف.

وقال المحافظ، إن العمل الذي قاما به (المسعفان) يُعبِر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن قادة وشعب المملكة، أخذوا المبادرة ولله الحمد والمنة في الأعمال التطوعية الخيرية، والمشاركة فيها، لافتًا إلى أن ذلك يُشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون، والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة، وإخلاص النية.

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