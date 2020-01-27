

أبوجا 01جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بقيمة 26,5 مليون دولار يورو، لدعم ضحايا الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام نيجيرية، أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارستش، أكد أن هذه الأموال مخصصة للغذاء والمأوى والتعليم والمياه ومرافق الصرف الصحي للأطفال المتضررين من الصراع.

وكانت هجمات "بوكو حرام" قد أجبرت نحو مليوني شخص على الفرار من منازلهم في نيجيريا من منذ بداية أعمالهم الإرهابية في العام 2009، كما امتدت موجة العنف إلى كل من الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا.

// انتهى //

02:09ت م

0259





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعدة مالية بأكثر من 26 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لفائدة ضحايا الهجمات الإرهابية في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.