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السفير بالبحرين يزور مركز عيسى الثقافي

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، يرافقه أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين.

وكان في استقبالهما نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، الذي أشاد بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة، وما تحظى به من اهتمام ورعاية كبيرة من القيادتين الحكيمتين.

وأكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البحرين والمملكة في مختلف المجالات وخاصة الثقافية، في ظل حرص البلدين الشقيقين على تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي التطلعات المشتركة.

واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، حيث زار الوفد معرض مركز الوثائق التاريخية الذي عَرَضَ عددا من الصور القيمة والوثائق والرسائل المتبادلة بين مختلف قيادات وحكام البلدين الشقيقين.

كما تم بحث عدد من المشاريع الثقافية والعلمية المستقبلية والتي توثق الروابط الأخوية على المستويين الرسمي والشعبي، وبما يسهم في تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين مركز عيسى الثقافي ودارة الملك عبدالعزيز.

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