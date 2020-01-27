شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية تؤكد أهمية توثيق الثروة النباتية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أهمية إثراء المكتبة العربية بالكتب والإصدارات ذات الصلة بالجانب البيئي، مبينة لدى اطلاعها على إصدار الباحث حميد الدوسري أهمية العمل على توثيق الثروة النباتية في المنطقة.

وكان الدوسري قد وثق في كتابه «معجم النبات البري في المنطقة الشرقية» أكثر من ٤٠٠ نبتة، شملت النباتات المدخلة حديثا، أو التي انقرضت في السنوات الأخيرة، عبر جهد استغرق منه ٢٥عاما، ويجمع المعجم بين التصنيف العلمي المتكامل، وتوثيق مواقع وجود هذه النباتات، بالإضافة لصورها، والتحقق من المسمى الصحيح لكل نبتة وفق المعاجم اللغوية، والحكم والأمثال التي وردت فيها، عبر جهد شخصي، كرسه المؤلف للعمل البيئي، سعيا لأن يكون مرجعا علميا للباحثين والمهتمين والمتخصصين في الحياة الفطرية والطب النباتي.

وقد قدم الدوسري الكتاب إهداء لمكتبة مجلس المسؤولية، ضمن فعاليات ورشة البيئة والمجتمع التي نظمها المجلس مؤخرا، وشهدت مشاركة مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة د. مبارك الرشيدي، الذي تطرق للفرص الاستثمارية وفرص الشراكة المجتمعية وفق الإستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي بينت الفرص الواسعة التي تنتظر القطاع الخاص والجمعيات والروابط المهتمة بالشأن البيئي، وما رسمته الإستراتيجية البيئية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي فتحت الآفاق نحو الاستدامة البيئية.