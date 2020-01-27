شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على التوعية بما كفلته الدولة من حقوق للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية نوال البواردي.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، عبر التحديثات التي شملت العديد من الأنظمة، ودعمها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية العمل على توعية المجتمع بما كفلته الدولة عبر منظومة مؤسساتها من حقوق للأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والإعلام عن وسائل التواصل مع الهيئة لرفع الشكاوى أو طلب المساعدة القانونية، مشيدا سموه بما تبذله الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة من جهود لإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة -يحفظها الله- في تمكين كل فرد من حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، متمنيا سموه للبواردي وزملائها التوفيق.

من جهتها، عبرت مدير فرع حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية نوال البواردي، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية، وحرصه على مواصلة الجهود نحو نشر ثقافة «حقوق الإنسان»، موضحة أن الفرع سيواصل العمل وفق إستراتيجية الهيئة، ومتابعة اختصاصات الهيئة في المنطقة.