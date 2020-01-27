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حملة بغرب الدمام تكشف حفظ أغذية بثلاجات «صدئة»

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قامت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة وبالتعاون مع وكالة الخدمات بأمانة الشرقية بحملة مشتركة على المنشآت الصحية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية تم خلال الحملة رصد العديد من الملاحظات أهمها عدم وجود شهادات صحية للعاملين، ووجود مواد غذائية محضرة محليا دون تواريخ للإنتاج والانتهاء، وثلاجات حفظ أطعمة مستهلكة وصدئة، وتدني مستوى نظافة أجهزة كي الملابس.

يذكر أن بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة الأسواق وضمن حملة الرقابة البلدية قامت مؤخرا بضبط مركبتين محملتين بمواد غذائية مجهولة المصدر معدة للبيع. وتم على الفور حجز المركبتين لافتقارهما للاشتراطات الصحية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهما نتيجة مخالفة اشتراطات النقل والتخزين، كما تم جرد المواد الغذائية وتبين تخزينها بطريقة مخالفة لاشتراطات التخزين والتعبئة مع مرفقات السيارتين الأمر، الذي يؤدي إلى نقل الميكروبات إلى المواد الغذائية، فضلا عن افتقارها إلى سوء الحفظ والتغليف.

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