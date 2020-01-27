شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح شارع الخبر بعد تطويره وتأهيله والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، قال رئيس بلدية الخبر م.سلطان الزايدي: إن البلدية عملت على إعادة تطوير وتأهيل عدد من شوارع حي الخبر الجنوبية، وشملت الأعمال الأرصفة والسفلتة واستحداث مواقف للسيارات وأعمال الدهان ومعبر للمشاة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الخبر، وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها، حيث تم انتهاء الأعمال من إعادة تأهيل وتطوير شارع الخبر بحي الخبر الجنوبية الجزء الواقع ما بين شارعي 15 و30، الذي تم افتتاحه. وبين م.الزايدي أن أعمال التطوير تأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.
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