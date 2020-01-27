شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تجربة فرضية في مستشفى صفوى العام والان نبدء بالتفاصيل

نجح رجال الأمن بمستشفى صفوى العام في السيطرة على شخص اقتحم المستشفى بالسلاح الأبيض، وحاول إيذاء المتواجدين.

جاء ذلك بفرضية وهمية صاحبتها عملية طوارئ وإخلاء أقامها المستشفى.

وأكد مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي في رأس تنورة وصفوى عباس الصادق أنه تم عمل تجربة الطوارئ والإخلاء بمستشفى صفوى العام، بفرضية وهمية داخلية وهي تهديد أحد المقتحمين للمستشفى بسلاح أبيض «مخاطر بشرية» وتم الإعلان عن عملية إخلاء للمستشفى، وقام قسم الأمن بدوره واستجاب سريعا لتأمين المداخل والمخارج ومحاولة السيطرة على المقتحم، حيث حاصره رجال الأمن وسيطروا عليه بدون خسائر بشرية أو مادية حتى وصول رجال الشرطة.

وأوضح مدير مستشفى محافظة رأس تنورة وصفوى فالح الدوسري من خلال متابعتنا للوقت نجحنا كل النجاح في عملية الإخلاء والفرضية الوهمية، مشيرا إلى أن العملية بدأت بحسب الموعد المتفق عليه وهي الساعة العاشرة صباحا، وتم الإخلاء بزمن قياسي بلغ دقيقتين فقط، حيث قام فريق الطوارئ بالمستشفى بالتعامل مع الحدث كلا حسب دوره، وقام الكادر التمريضي بالمستشفى «قسم العيادات الخارجية» بتنفيذ خطة الإخلاء الداخلي على أكمل وجه ولله الحمد، كما تم إخلاء المرضى والمراجعين والكادر الطبي من منطقة الحدث إلى مكان التجمع والآمن فور سماع النداء «كود سلفر».