شكرا لقرائتكم خبر عن 33 باحثة بورشة «دراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف ممثلا بقسم البحث الاجتماعي وإدارة التمكين مؤخرا، ورشة عمل بعنوان «دراسة الحالة في المؤسسات الاجتماعية»، للمختصين من الباحثين في الجمعيات الأهلية، وأقيمت بقاعة التمكين بالمكتب، تحت إشراف وحدة العلاقات العامة والإعلام. وقدمت الورشة الباحثة والمدربة زهراء يوسف، التي نوّهت إلى ضرورة التركيز على دراسة الحالة، وعرض نماذج لها مع الحضور، وتناولت دراسة الحالة من عدة محاور، منها أهداف دراسة الحالة في مكاتب الضمان، وصف الحالة والبيانات الأولية، آلية دراسة الحالة من الناحية الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، والسكنية، والعلاقة التكاملية بين المكتب والجمعيات الخيرية.

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