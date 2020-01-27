شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1350 ملصقا إعلانيا مخالفا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية محافظة الخبر «إدارة النظافة» 1350 ملصقًا إعلانيًا من اللوحات الإعلانية والإرشادية والأماكن العامة، خلال أسبوع وذلك ضمن حملتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية كثفت جهودها لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة، وذلك عن طريق إزالة الملوثات البصرية مثل الملصقات الإعلانية والدعائية على اللوحات الإرشادية أو الجدران وعدادات الماء والكهرباء في الشوارع والميادين العامة، بالإضافة الى أعمدة الإنارة، نظرا لما تسببه هذه الملصقات من طمس وإخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى كونها تشوه المظهر العام للمحافظة.

وأكد أن الإجراءات النظامية ستتخذ للحد من تلك المخالفات والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري، حاثًا المؤسسات التجارية والأفراد على الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات عشوائية على اللوحات الإرشادية والإعلانية في الشوارع والميادين العامة لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام، مؤكدا أن البلدية ستطبق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.