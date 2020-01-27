شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة ألعاب ممشى التلال في «دوحة» الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل بأعمال الصيانة للألعاب في حديقة ممشى التلال بالدوحة في مدينة الظهران، وذلك ضمن حملة تحسين المشهد الحضري.

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