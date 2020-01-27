شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية تدشن «أشغال سعودية بأنامل بنت بلادي» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

تدشن صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، «معرض أشغال سعودية بأنامل بنت بلادي5»، الذي ينظمه مركز عطاء الخير بجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر، وذلك بأحد فنادق الخبر.

وأعربت رئيسة المركز منيرة الصقير عن شكرها لسموها على رعايتها حفل افتتاح المعرض، والذي سيكون ريعه لصالح الأسر المنتجة، كما نوهت بدعم السواعد البيضاء بالمجتمع للمعرض، مشيرة إلى أن المعرض يهدف إلى دعم ومساندة المرأة السعودية من خلال فتح المجال لدعم الأسر المنتجة التي يتبناها مركز عطاء الخير، حيث جاءت فكرة المعرض لتكريم الأسر على جهودها وتحفيزها، وفتح مجال أوسع لها لتسويق وبيع الأعمال التي تنتجها المرأة السعودية بعد تدريبها وتأهيلها في مركز عطاء الخير، حتى تصل للتميز والإبداع، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

يذكر أن المعرض سيشهد مشاركة نخبة من المصممات السعوديات من الساعة السابعة مساء وحتى الحادية عشرة.