شكرا لقرائتكم خبر عن «قافلة الخير» بالدمام تطلق ملتقى «صناع الأثر» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المدير التنفيذي للقافلة عادل الحسين، إن هذا الحدث ضمن سلسلة من الملتقيات والبرامج التفاعلية، التي تستهدف أصحاب التأثير على فئة الشباب والشابات وتقدم في قوالب إبداعية، ويشرف على إدارة الملتقى طارق القروني وم. حمد السماعيل.
وأشار الحسين إلى أن الفعاليات تشتمل على 4 محاور رئيسة، فالمحور الأول سوف يكون منصة للإلقاء الحر يشارك فيه الآباء والأبناء من جهة والأمهات والبنات، الذين لديهم تجارب ناجحة يعرضونها على المجتمع للاستفادة منها، والمحور الثاني ستتم استضافة بعض من الخبراء المختصين في التربية يتحدثون عن تجاربهم في مجال عملهم مع الأسر السعودية، أما المحور الثالث فهو معرض تقني يتم فيه استعراض التطبيقات التقنية التي لها علاقة بالتربية الوالدية وتأثير التقنية على الأبناء والبنات، والمحور الرابع يتضمن برنامج استشارات، حيث سيقف المتخصصون والمتخصصات في مجال التربية لتقديم استشاراتهم والإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بهذا المجال.
ودعا الحسين جميع فئات المجتمع لحضور هذا الملتقى من رجال ونساء؛ للاستفادة من فعالياته وبرامجه المتنوعة، مشيرا إلى استهداف حضور أكثر من 400 فرد من الجنسين.
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