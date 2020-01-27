شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب سائقي الحافلات المدرسية على الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

أقامت إدارة تعليم الشرقية برنامجا تدريبيا عن الإسعافات الأولية استهدف سائقي الحافلات المدرسية، وذلك للإلمام بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وأقيم البرنامج بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي. ويأتي البرنامج في إطار حرص تعليم الشرقية على تأهيل وسلامة منسوبيها.

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