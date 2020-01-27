شكرا لقرائتكم خبر عن ردم مستنقعات وتجمعات المياه داخل أحياء القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن البلدية قامت بحصر جميع مواقع المستنقعات وتجمعات مياه الأمطار في الأراضي والساحات الفضاء داخل أحياء المحافظة، والبدء بردمها ورشها بالمبيدات اللازمة لمنع تكاثر البعوض بعد أن تم سحب المياه، بسبب تجمعات الأمطار في تلك المواقع.
وبين أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشوه البصري في أحياء المحافظة، ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك المستنقعات والحد من المخاطر التي تسببها، مؤكدا الاستمرار في معالجة أوضاع تلك المستنقعات. ودعا جميع المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940.
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