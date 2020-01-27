شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تسويق أغذية تعدها عمالة مخالفة في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارة مراقبة الأسواق ببلدية محافظة الخبر استراحة يتم داخلها تجهيز وإعداد الوجبات في بيئة تفتقد الاشتراطات الصحية والنظافة، إضافة إلى ظهور علامات التلف والصدأ، حيث تم ضبط العمالة التي تقوم بذلك وحجز المركبة المستخدمة مع التحفظ على كافة الأواني وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات بشأنهم.

» جولات رقابية

من جهته، قال رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي: إنه وضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها بلدية الخبر ممثلة في إدارة مراقبة الأسواق، تمكن المراقبون من رصد المخالفات والتعامل معها وفق النظام البلدي، وبين أن فرقة الرقابة التي باشرت الموقع غير الحاصل على الترخيص رصدت المخالفات التي تمثلت في عدم توافر بيئة مناسبة لتحضير المأكولات، بالإضافة إلى سوء نظافة الموقع، ووجود فضلات فئران في أرجائه، وأكد أن البلدية تقوم بجولات وزيارات تفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ومنها سريان شهادات العاملين الصحية، ومدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

» تطبيق الغرامات

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وأضاف الزايدي أن برامج الجولات الميدانية مستمرة وسيتم التأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية وتعقب الأماكن المخالفة، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات والجزاءات البلدية، لافتا إلى أن ذلك يأتي حرصا على سلامة المستفيدين، وإيمانا من البلدية بشراكتهم للتميز في تقديم الخدمات البلدية.

» شهادات صحية

من جهة أخرى، كثفت البلدية جولاتها اليومية الرقابية في حي الراكة الشمالية، حيث تمت زيارة عدد من المنشآت التجارية، وتبين وجود عدد من المخالفات في بعض المنشآت تنوعت بين العمل بدون ترخيص أو وجود تراخيص منتهية الصلاحية، إضافة إلى ذلك تم ضبط بقالة تعمل بطريقة غير نظامية، حيث تم وضع لوحة بمسمى مكتب على الواجهة، إضافة إلى القيام باستخدام الارتداد كمستودع غير نظامي، وكذلك وجود عمالة لا تحمل شهادات صحية، حيث تم إغلاقها فورا إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن تلك المنشآت التي وجدت لديها ملاحظات.