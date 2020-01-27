شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم فن الخط العربي برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المشرف التربوي ومقدم الدورة المدرب الخطاط سامي العبدالسلام، إن الخط العربي فن وتصميم، والكتابة العربية تمتاز بكونها متصلة، مشيرا إلى أن الدورة ركزت على خط النسخ، لنشر ثقافة الاهتمام بالخط والارتقاء بمستوياته وجودته.
وأكد مدير إدارة النشاط بالمنطقة الشرقية حاتم الغامدي أن الدورات النوعية الموزعة على أندية الأحياء تعتبر من ضمن برنامج «جودة الحياة»، وهي دورات متعددة عددها 14 دورة بمعدل 36 ساعة، وهي مستمدة من رؤية وطننا الغالي 2030، وتركز على إعداد جيل واعٍ من الشباب ومدرك لقيمة انتمائه لدينه ووطنه وثقافته ومجتمعه، ومشمر لسواعده لتقديم تطوعه.
ولفت مشرف الدورات بإدارة النشاط محمد الشهري إلى أن أندية الأحياء انتهت من المرحلة الأولى في الأسبوع الأول بدرجة عالية من الدقة والإنجاز، وقدمت الدورات النوعية من قبل متخصصين ومهتمين تم اختيارهم بدقة، وتعددت الدورات، ومنها الدفاع عن النفس، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة، واللقطة الجميلة، والبرمجة، والذكاء الصناعي، وبرمجة الويب، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم فن الخط العربي برأس تنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.