شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم فن الخط العربي برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

فعل نادي الحي بمحافظة رأس تنورة دورة نوعية بعنوان «الخط العربي»، مستقطبة 50 مرتادا من الطلاب وأولياء الأمور.

وقال المشرف التربوي ومقدم الدورة المدرب الخطاط سامي العبدالسلام، إن الخط العربي فن وتصميم، والكتابة العربية تمتاز بكونها متصلة، مشيرا إلى أن الدورة ركزت على خط النسخ، لنشر ثقافة الاهتمام بالخط والارتقاء بمستوياته وجودته.

وأكد مدير إدارة النشاط بالمنطقة الشرقية حاتم الغامدي أن الدورات النوعية الموزعة على أندية الأحياء تعتبر من ضمن برنامج «جودة الحياة»، وهي دورات متعددة عددها 14 دورة بمعدل 36 ساعة، وهي مستمدة من رؤية وطننا الغالي 2030، وتركز على إعداد جيل واعٍ من الشباب ومدرك لقيمة انتمائه لدينه ووطنه وثقافته ومجتمعه، ومشمر لسواعده لتقديم تطوعه.

ولفت مشرف الدورات بإدارة النشاط محمد الشهري إلى أن أندية الأحياء انتهت من المرحلة الأولى في الأسبوع الأول بدرجة عالية من الدقة والإنجاز، وقدمت الدورات النوعية من قبل متخصصين ومهتمين تم اختيارهم بدقة، وتعددت الدورات، ومنها الدفاع عن النفس، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة، واللقطة الجميلة، والبرمجة، والذكاء الصناعي، وبرمجة الويب، والطباعة ثلاثية الأبعاد.