شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة خالية من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة، للتصدي لفيروس «كورونا» الجديد، مشيرًا إلى تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة.

» حصر الرحلات

ولفت إلى حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضًا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، موضحًا أن موظفي مراكز المراقبة الصحية، يعملون على معاينة جميع القادمين من الصين، وقياس علاماتهم الحيوية.

» لا حالات

وقال إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد «2019-nCoV» في المملكة، وإنه لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع، سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر، موضحًا أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي.

» دليل صحي

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وأكد أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أعدّ دليلًا صحيًا للتعامل مع الحالات المشتبهة، وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة، وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافة إلى ذلك، تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض.

» إجراءات احترازية

وأضاف أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين، باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة، للتعامل مع هذا الحدث، والتصدي له، من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، والمصادر الأخرى المتاحة، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّلة فيها إصابات، ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

» أعراض الفيروس

يُذكر أن مركز القيادة والتحكم قد أوضح سابقًا أن الأعراض الشائعة للعدوى هي الأعراض التنفسية الحادة: الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة.