«حقوق الإنسان»: جهود كبيرة للمملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

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وأضاف: أسهمت هذه الجهود في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وبين العواد عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس، في الرياض، أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والأمم المتحدة، وستعزز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والوقاية منها، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، وستسهم في تطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، ووضع الآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم.
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