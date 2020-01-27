وزارة الثقافة تدشن مبادرة المسرح الوطني

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - واس

تدشن وزارة الثقافة الثلاثاء المقبل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مبادرة المسرح الوطني، في حفل يتضمن عرضاً لمسرحية “درايش النور” التي تعد أول إنتاجات المسرح .

وستعرض المسرحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهي تروي حكاية المجتمع السعودي في أزمنة مختلفة، من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة ومن بطولة إبراهيم الحساوي والدكتور نايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، والحضور لعرضي المسرحية متاح أمام الجمهور من كل شرائح المجتمع من خلال الرابط الإلكتروني: هنا.

وتأتي مبادرة المسرح الوطني في سياق اهتمام وزارة الثقافة بالمسرح ودعم الناشطين فيه، باعتباره أحد القطاعات الثقافية التي تدعمها الوزارة ضمن مشروعها للنهوض بالنشاط الثقافي السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية. وتعد مبادرة المسرح الوطني خطوة عملية أولى نحو تأسيس منظومة مسرحية متكاملة تدعم الإنتاج المسرحي بجودة أعلى، وتوفر للمسرحيين فرصاً أكبر لممارسة النشاط المسرحي بمعايير فنية عالية، كما توفر للمهتمين بالمسرح أعمالاً مسرحية نوعيّة تعكس ثراء الثقافة السعودية وتنوّع مساراتها الجمالية.

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