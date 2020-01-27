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شكرا لقرائتكم 900 ريال مخالفة قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يجب الحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه والآخرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الإدارة العامة للمرور على أن استخدام أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق ضروري؛ للحفاظ على سلامة قائد المركبة ومن معه وسلامة الآخرين.
وقالت المرور في تغريدة لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد: إن قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها تعد مخالفة مرورية بغرامة مالية من 500 إلى 900 ريال.
كما حذرت إدارة المرور من إساءة استعمال منبّه المركبة؛ نظرًا لأنها تعتبر مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية.
وأشارت إدارة المرور إلى أن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين؛ مما يربك قائدي المركبات الأخرى.
وكان جدول المخالفات المرورية رقم (2) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال إساءة استعمال المنبّه.
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