شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تتجول بـ”بيجامة نوم تجنن” في مكان عام.. ومجموعة شباب يلاحقونها وهكذا كانت النهاية! ( صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيون يعلنون مصير محافظ مأرب سلطان العرادة بعد اقتحام المدينة!.. ومحمد جميح ينشر أول ”فيديو واضح” عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف حقيقة سقوط جبهة نهم بالكامل بيد الحوثيين وماذا يجري الآن بعد خذلان التحالف؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تتجول بـ”بيجامة نوم تجنن” في مكان عام.. ومجموعة شباب يلاحقونها وهكذا كانت النهاية! ( صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.