في لفتة إنسانية.. صاحب مغسلة سيارات يمنح عماله إجازة بسبب برودة الجو

في لفتة إنسانية منح صاحب مغسلة سيارات في بريدة عماله إجازة من العمل اليوم الأحد، بسبب برودة الطقس التي تعم مناطق المملكة.
وأظهرت صورة متداولة لوحة علقها صاحب المغسلة، والتي تفيد بالاعتذار عن غسل السيارات بسبب برودة الجو، ما لقي إعجابا وتقديرا من متداوليها. يُذكر أن هيئة الأرصاد أفادت بأن أدنى درجة حرارة سُجلت اليوم هي (صفر) مئوية في طريف بالحدود الشمالية، والقريات بالجوف، وحائل، وتبوك، ودرجة واحدة في الدوادمي بمنطقة الرياض، والقصيم.
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