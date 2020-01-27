طبيب جراح يروي قصة غريبة حدثت له مع أمير عسير “تركي بن طلال” بعد خضوع الأمير لعملية وتخديره بالكامل!

كشف الجراح السعودي الدكتور “سليمان الرويلي” عن تفاصيل النقاش الذي دار بينه وبين أمير عسير” تركي بن طلال” قبل إجراء عملية للأمير في المستشفى.

وقال الطبيب سليمان الرويلي استشاري جراحة الوجه والفكين واضطرابات النوم، إن الأمير تركي خضع لعملية جراحية عنده بتخدير كامل، وحضر في اليوم نفسه اجتماع عمل استمر عشر ساعات، بعد أن حصل على موافقة طبيبه. وبحسب الرويلي، فإن الأمير تركي طلب منه السماح له بحضور الاجتماع بالنظر لأهميته، فوافق الطبيب الرويلي بشرط تأجيل موعده، وهو ما تم بالفعل، إذ حضر الأمير الاجتماع بينما بقي المحلول الوريدي مثبتا في يده لإعطائه مسكنات الألم خلال الاجتماع.