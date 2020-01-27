صادرت 300 كيلو ذهب.. “التجارة” تضبط عمالة تدير معملاً لتصنيع المعادن الثمينة بجدة

تمكّن مأمورو الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار من ضبط عمالة مخالفة حوّلت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة. وتبين أن هناك 7 من العمالة الآسيوية يعملون دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توافر “دمغة” علامة تجارية لدى المعمل.
وحجزت الوزارة كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كيلوجرام تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، وأغلقت المقر وأحالت المالك والعمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة، داعية عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
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