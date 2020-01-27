بالصور.. اختتام ملتقى الطيران العام وسط حضور لافت رغم برودة الأجواء

اختتم مساء اليوم ملتقى الطيران العام والذي أقيم في العاصمة الرياض للسنة الخامسة على التوالي، وسط حضور كبير ولافت من العائلات والشباب، رغم برودة الأجواء .

إلى ذلك استمرت زيارات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي إلى الملتقى تأكيدا منه وحرصه الدائم على سير العمل بشكل صحيح الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زائري الملتقى.

وفي السياق ذاته، ذكرت إخصائية المشاريع في نادي الطيران السعودي والمشرفة على معرض (السعودية من السماء) مجد الحربي، أن فكرة السعودية من السماء بدأت بعد توجيه الأمير سلطان بن سلمان.

وتهدف فكرة المعرض إلى جعل المصورين يلتقطون الصور من أماكن عالية بحيث يجتمع التصوير مع الطيران.

وكان من ضمن الشروط شرط أساسي لتحقيق تسمية المعرض وهو أن تكون اللقطة من علو؛ لتحقيق هدف الطيران، بالإضافة إلى تحقيق هدف إبراز جمال وأصالة تراث المملكة مع التطور العمراني الذي تشهده والطبيعية الخلابة التي جذبت أنظار الزوار الأجانب في الملتقى.

ووصل عدد الصور إلى نحو 40 صورة بعد الفرز إلى جانب 5 فيديوهات من مختلف أنحاء ومناطق المملكة وعلى رأسها الحرم المكي والمسجد النبوي.

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وأشارت الحربي إلى أن أصعب مرحلة كانت مرحلة فرز الصور التي ألتقطها المصورون في السماء، لإبداع المصورين الكبير، قائلة إن المعرض حقق مطالب عدد كبير من مصوري الفيديو بعد أن سمح بمشاركة الفيديو شريطة ألا تتجاوز مدته دقيقتين.

وشددت على أنه كان من أهم الشروط إثبات حق الملكية في الصورة والفيديو للمصور وإعطاء مصوري الفيديو الحرية في وضع الموسيقى التي يريدونها أو أي نوع آخر من الصوتيات.

ونوهت إلى أن فكرة المعرض تبلورت خلال 3 أشهر وبلغ عدد المشاركين في المعرض نحو 11 مصورًا.

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