بالأسماء.. أمير جازان يعتمد ترقية 170 موظفًا بالإمارة

وافق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على ترقية عدد من موظفي الإمارة من شاغلي المراتب (العاشرة) فما دون.

وقال المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإمارة سعد بن عبدالله الفواز؛ إن الترقيات شملت (170) موظفًا بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز على النحو التالي:

المرقون إلى المرتبة العاشرة:

1- عبدالله بن أحمد عبدالله الشمراني.

2- علي بن جابر محمد المسعودي.

3- مازن بن محمد عبده حربي.

4- محمد بن حاسر محمد حكمي.

5- يحيى بن جبريل محمد.

المرقون إلى المرتبة التاسعة:

1- أحمد بن حجاب مروعي عتودي.

2- خالد بن حسن منصور عريشي.

3- عبدالله بن محمد عبده أبو شرحة.

4- محمد بن سالم جابر الودعاني.

5- إبراهيم بن يحيى ناصر عبدالله.

6- محمد بن يحيى ناصر شرواني.

7- نافع بن محسن مهدي دحشي.

8- توفيق بن محمد علي لبينة.

9- فنيس بن محمد جومان واصلي.

10- ثابت بن علي مفرح سليماني.

المرقون إلى المرتبة الثامنة:

1- أكرم بن علي محمد آل سالم.

2- الحسين بن محمد ناصر قاضي.

3- أنور بن علي أبكر دعوري.

4- جبران بن أسعد قاسم الفيفي.

5- حسام بن سليمان حسن با حسن.

6- حسن بن أحمد حسن حريصي.

7- خالد بن محمد علي ضعافي.

8- زيلعي بن سعيد أحمد مشعشع.

9- طارق بن عائض علي وافي.

10- عادل بن مهدي شوعي حمدي.

11- عاصم بن محمد علي آل سالم.

12- عبده بن محمد أحمد مجرشي.

13- عقيل بن حواس عقيل كريري.

14. علي بن محمد يحيى حملي

15- علي بن موسى محة شقراني.

16- فيصل بن محمد علي نسيب.

17- نبيل بن أحمد يحيى جدة.

18- وديع بن صالح خميس مرزوق.

19- ولي بن محمد أحمد مغفوري.

20- وليد بن محمد حسين حكمي.

21- يحيى بن جبريل إبراهيم حكمي.

22- يحيى بن محمد يحيى سهلي.

المرقون إلى المرتبة السابعة:

1- إبراهيم حمد مصعود خلوفة.

2- أحمد بن شوعي حسن كاملي.

3- أكرم بن صالح عمر هاشم.

4- بندر بن محمد إبراهيم حمزي.

5- حسن بن موسى هادي حكمي.

6- حسين بن يحيى علي سفياني.

7- خالد بن أحمد حسن حريصي.

8- رائد بن حسن محمد حكمي.

9- عبدالرحمن بن علي إبراهيم الرفاعي.

10- عبدالرحمن بن محمد موسى فاضلي.

11- عبدالعزيز بن يحيى حسين دباش.

12- عبدالكريم بن أحمد عبدالكريم حسن.

13- عبداللطيف بن إبراهيم محمد رميدي.

14- عبدالله بن أحمد عبدالله أبو شرحة.

15- عبدالله بن علي حسن الأبياتي.

16- عبدالله بن محمد موسى شويهي.

17- عبدالله بن محمد سلمان المعيني.

18- عبده بن قاسم عبده سويدي.

19- علي بن ـحمد حسن الحازمي.

20- علي بن شهوان أحمد الغامدي.

21- علي بن يحيى فايع الحريصي.

22- فيصل بن محمد يحيى سرحان.

23- مجدي بن يحيى عباس حكمي.

Advertisements

24- محسن بن حسين محمد عجيبي.

25- محسن موسى محمد قاسمي.

26- محمد بن أحمد إبراهيم النعمي.

27- محمد بن حسن فرحان الفيفي.

28- محمد بن عزالدين محمد عباس.

29- محمد بن علي سلمان النجادي.

30- محمد بن علي سليمان قاسم.

31- محمد بن علي شيخ ياسين.

32- هاشم بن علي أحمد ناشب.

33- هشام بن علي منصور أبو طالب.

34- وحيد بن محمد إبراهيم شحار.

35- وديع بن علي أحمد الخبراني.

36- يحيى بن علي يحيى حكمي.

37- يحيى بن هادي يحيى المالكي.

المرقون إلى المرتبة السادسة:

1- إبراهيم بن محمد علي كوكو.

2- أبكر بن معادي عبدالله عباس.

3- أحمد بن زيد حاوي مغفوري.

4- أحمد بن محمد موسى مجرشي.

5- ثامر بن أحمد محمد دغريري.

6- جابر بن محمد يحيى أبو ملحة.

7- جبران بن قليل يحيى الريثي.

8- حسين بن أحمد علي الأبياتي الفيفي.

9- حسين بن صديق عثمان حكمي.

10- حيان بن محمد مفزع التليدي.

11- خالد بن عبدالمعطي محمد الضمدي.

12- خالد بن نافع حسن حكمي.

13- خالد بن يحيى عبدالله الجرب.

14- خالد بن يحيى أحمد عطيف.

15- سلطان بن عبدالله سلطان السبيعي.

16- شجاع بن سعيد مغيب السبيعي.

17- عبدالرحمن بن عبدالله أحمد معشي.

18- عبدالعزيز بن علي حسن فياض.

19- عبدالله بن علي عيسى مسلم.

20- عبده بن يحيى محمد مدحلي.

21- عثمان بن محمد عثمان حكمي.

22- عثمان بن أحمد علي عسوني.

23- علي بن موسى مفرح عسيري.

24- علي بن يحيى جابر النجادي.

25- عمر بن حسين قاسم مصعود.

26- عيسى بن محمد إبراهيم حمق.

27- فريد بن عمر جابر صدام.

28- فهد بن سعد بعيجان البقمي.

29- فؤاد بن محمد عزي معوضة.

30- فواز بن علي يحيى فقيهي.

31- ماجد بن علي إبراهيم عسيري.

32- محسن بن أحمد عقيل الأمير.

33- محمد بن إبراهيم علي فقيري.

34- محمد بن جبران أحمد شنية.

35- محمد بن هادي علي الفيفي.

36- محمد بن يحيى علي النجادي.

37- محمد بن مهدي علي فقيهي.

38- محمد بن يحيى علي السلمي الريثي.

39- موسى بن يحيى أحمد عطيف.

40- نادر بن عثمان إبراهيم قادري.

41- ناصر بن أحمد محمد بهكلي.

42- نايف بن علامي حسن واصلي.

43- هند بنت أحمد محمد مني.

44- وليد بن محمد حسن عبدالرحمن.

45- يحيى بن عبدالله طالب اليتيمي.

المرقون إلى المرتبة الثالثة:

1- نايف بن علي عثمان قرموش.

2- وسيم بن يحيى أحمد حربي.

3- يحيى بن حيان يحيى التليدي.

وقد عبر الموظفون المرقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين اعتزازهم بهذه الثقة الغالية، وما تمثله من حافز معنوي على بذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن.